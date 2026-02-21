Bergamo senza Eze per infortunio nella sfida contro Macerata

Eze si infortuna e salta la partita contro Macerata, lasciando Bergamo senza il suo attaccante principale. L’incidente si è verificato durante l’allenamento di ieri, quando il giocatore ha avvertito dolore al ginocchio. La sua assenza potrebbe influenzare significativamente la strategia della squadra in vista della sfida. I tifosi si chiedono come il tecnico affronterà questa difficoltà in un momento cruciale della stagione. La partita si gioca questa sera al palazzetto di Bergamo.

La stagione attuale del volley si caratterizza per avvenimenti che coinvolgono sia le competizioni nazionali che internazionali, riflettendo una continua evoluzione nel panorama sportivo. Tra infortuni, risultati di rilievo e importanti cambiamenti di formazione, gli eventi immersivi di questo periodo testimoniano l'intensità e la competitività di questa disciplina. In una fase cruciale della stagione, la squadra femminile di Bergamo si trova a dover affrontare una sfida significativa a causa di un infortunio occorso a una delle sue interpreti principali. La palleggiatrice della formazione bergamasca si è procurata una **distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra** durante una sessione di allenamento di metà settimana. Pallavolo A1F – Chidera Eze infortunata non gioca la gara di questa sera con Macerata Volley Bergamo 1991 ha comunicato l'indisponibilità della palleggiatrice Chidera Eze per la gara odierna di questa sera contro la Balducci Macerata. L'atleta che ha esordito in azzurro nella VNL 2025, ...