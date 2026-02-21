Benevento Montecalvo | esche tossiche rischio per animali e bambini

A Montecalvo, alcuni residenti hanno trovato esche sospette sul territorio, creando preoccupazione tra le famiglie e gli amanti degli animali. La presenza di bocconi avvelenati vicino alle case e alle aree verdi ha portato alla paura di danni a cani e gatti, e anche ai bambini che giocano all’aperto. La scoperta ha suscitato reazioni immediate nella comunità, che chiede interventi rapidi da parte delle autorità locali. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Montecalvo sotto shock: bocconi avvelenati allarmano la comunità beneventana. La tranquillità di Benevento, e in particolare della contrada Montecalvo, è stata scossa da una scoperta inquietante: il ritrovamento di bocconi potenzialmente avvelenati. Il Comitato di Zona Contrade Madonna della Salute e Montecalvo ha immediatamente lanciato un allarme, chiedendo ai residenti massima attenzione e segnalando un pericolo imminente per la salute degli animali domestici e, potenzialmente, per le persone. L’episodio, avvenuto in data odierna, 21 febbraio 2026, ha riacceso un dibattito sulla sicurezza nelle aree rurali e sulla necessità di un controllo più efficace del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella zona del Colle Macchiuzzo segnalati casi di animali morti dopo l’uso di esche tossiche: indagini in corsoNella serata di martedì, i residenti di Colle Macchiuzzo hanno scoperto diverse esche velenose posizionate nel paese, vicino ai rilievi del Matese.

Cuffie tossiche, la nuova indagine sulle sostanze nocive e il rischio dell’effetto “cocktail”Un’indagine indipendente ha scoperto che tutte le 81 cuffie analizzate sul mercato europeo contengono sostanze nocive come bisfenoli e ftalati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.