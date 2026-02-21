Béla ciao

Béla Tarr ha scelto di raccontare storie dure, sfidando gli spettatori con immagini intense e lunghe pause. La sua arte provoca riflessioni profonde, mettendo in discussione i valori tradizionali. La sua influenza si percepisce anche nelle recenti discussioni tra critici e appassionati, che si interrogano sul vero impatto delle sue opere. La sua presenza nel panorama cinematografico continua a stimolare conversazioni e a dividere le opinioni.

Il cimitero di Fiumei út sembra più un parco che un cimitero. Ci sono viali e alberi. L'area è molto estesa, adatta alle passeggiate. Il tassista, vedendo la piccola folla che lentamente si addensava al cancello, ha detto: "Ci dev'essere qualcosa oggi". Si chiamava Angelo, per metà era di origini italiane e parlava in perfetto inglese. "Sì, c'è la cerimonia di saluto al regista Béla Tarr", ho risposto io. "Ah, Tarr Béla", ha precisato Angelo, come si usa in Ungheria, paese che antepone il cognome al nome. In Ungheria si usa un'altra cosa che desta sorpresa. I funerali vengono celebrati da un mese a due mesi dopo il decesso.