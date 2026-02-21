Beautiful streaming replica puntata 21 febbraio 2026 | Video Mediaset

Il 21 febbraio 2026, gli appassionati di Beautiful hanno seguito una nuova puntata della soap. In questa occasione, Steffy tenta di eliminare la linea di Hope, scatenando un aumento di tensione tra le due. La scena si svolge nel salone di casa Forrester, dove le due protagoniste si confrontano davanti a numerosi spettatori. La puntata è disponibile in streaming e può essere rivista in qualsiasi momento.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy vuole cancellare la linea di Hope; la tensione cresce. Bill scopre un segreto su Luna mentre Poppy svela una verità che potrebbe cambiare tutto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.