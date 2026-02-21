Beatrice Venezi clamoroso | Di cosa hanno paura come spiana la sinistra che la infanga

Beatrice Venezi ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse mosse contro di lei, causate dalla sua nomina alla Fenice. La direttrice d’orchestra, attualmente in Sud America, parla di come le critiche siano ingiuste e di quanto siano influenzate da intenti politici. In un’intervista al quotidiano argentino El Clarín, Venezi spiega come affronta le polemiche e quali sfide incontra lungo il percorso. La sua voce si fa sentire lontano dall’Italia, con chiarezza e determinazione.

Beatrice Venezi risponde al fuoco delle polemiche e sceglie di farlo dal Sud America. In un'intervista al quotidiano argentino El Clarín, rilanciata dal Corriere del Veneto, la direttrice d'orchestra torna sulle contestazioni che la hanno tormentata dopo la nomina alla Teatro La Fenice, incarico che diventerà operativo da ottobre 2026. Fin dal giorno successivo all'annuncio, una parte delle maestranze del teatro ha alzato la voce, mettendo in discussione competenze ed esperienza. Un copione già visto, che per Venezi ha radici precise: "Ho capito di essere nel mezzo di una questione politica; era come un modo per attaccare l'attuale governo.