Bcc | utili record a 62M€ e 3.299 mutui erogati nel 2025 Boom

La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese ha registrato un utile di 62 milioni di euro nel 2025, un risultato che nessuno si aspettava. La banca ha erogato oltre 3.300 mutui alle famiglie, superando ogni precedente record. La forte domanda di prestiti ha spinto i risultati finanziari e aumentato i prestiti concessi. La crescita si riflette anche nell’incremento della raccolta di fondi. Questo andamento positivo si conferma come uno dei più brillanti del settore negli ultimi anni.

Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese: l’utile vola a 62 milioni, record di mutui per le famiglie. La Bcc Ravennate, Forliese e Imolese ha concluso l’esercizio 2025 con un utile di quasi 62 milioni di euro, segnando una crescita significativa sia nella raccolta che nei finanziamenti a clienti. Il risultato, approvato dal consiglio di amministrazione, è accompagnato da un rafforzamento del patrimonio di vigilanza, ora pari a 652 milioni di euro, e conferma la banca come un punto di riferimento per l’economia locale. Crescita sostenuta e attenzione al territorio. L’istituto ha una solida espansione del prodotto bancario lordo, che si attesta a quasi 11,5 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

