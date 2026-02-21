BCC Ravenna | +62M di utile crescono prestiti e fiducia dei clienti

La BCC Ravenna ha chiuso il 2025 con un utile di quasi 62 milioni di euro, un dato che riflette la fiducia crescente dei clienti. Negli ultimi mesi, la banca ha aumentato i prestiti, dimostrando un buon andamento delle attività. La banca, radicata nel territorio, ha rafforzato anche la sua presenza nelle comunità locali, offrendo servizi più efficienti. I risultati finanziari testimoniano una gestione solida e una strategia orientata alla crescita.

BCC Ravenna: Un Bilancio in Salute per una Banca Radicata nel Territorio. La Banca di Credito Cooperativo (BCC) ravennate, forlivese e imolese ha concluso l’esercizio 2025 con risultati significativi, registrando un utile di quasi 62 milioni di euro. Questo traguardo conferma la solidità economica dell’istituto e il suo costante impegno a sostegno delle comunità locali, in un contesto nazionale caratterizzato da sfide economiche persistenti. L’approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione ha evidenziato una crescita sia nella raccolta totale che nei finanziamenti alla clientela, sottolineando il ruolo cruciale della banca come motore di sviluppo per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crédit Agricole si consolida in Italia. Nel 2025 utile netto di 1,4 miliardi Oltre 6 milioni di clienti, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, crescono i mutui a privati e impreseCrédit Agricole chiude il 2025 con risultati positivi in Italia.

