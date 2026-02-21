BCC Ravenna | +62M di utile crescono prestiti e fiducia dei clienti
La BCC Ravenna ha chiuso il 2025 con un utile di quasi 62 milioni di euro, un dato che riflette la fiducia crescente dei clienti. Negli ultimi mesi, la banca ha aumentato i prestiti, dimostrando un buon andamento delle attività. La banca, radicata nel territorio, ha rafforzato anche la sua presenza nelle comunità locali, offrendo servizi più efficienti. I risultati finanziari testimoniano una gestione solida e una strategia orientata alla crescita.
BCC Ravenna: Un Bilancio in Salute per una Banca Radicata nel Territorio. La Banca di Credito Cooperativo (BCC) ravennate, forlivese e imolese ha concluso l’esercizio 2025 con risultati significativi, registrando un utile di quasi 62 milioni di euro. Questo traguardo conferma la solidità economica dell’istituto e il suo costante impegno a sostegno delle comunità locali, in un contesto nazionale caratterizzato da sfide economiche persistenti. L’approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione ha evidenziato una crescita sia nella raccolta totale che nei finanziamenti alla clientela, sottolineando il ruolo cruciale della banca come motore di sviluppo per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bcc: utili record a 62M€ e 3.299 mutui erogati nel 2025. BoomLa Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese ha registrato un utile di 62 milioni di euro nel 2025, un risultato che nessuno si aspettava.
BCC, una banca in salute. Utile di quasi 62 milioniOk il bilancio 2025. Raccolta totale di 7,6 miliardi (+ 6,37% rispetto al 2024) e 3,8 miliardi di finanziamenti verso la clientela (+ 6,61%). msn.com
CNA Ravenna e La BCC insieme per sostenere le nuove imprese del territorioÈ stato sottoscritto l’accordo tra CNA Territoriale di Ravenna e La BCC ravennate, forlivese e imolese con l’obiettivo di sostenere concretamente chi decide di avviare una nuova impresa. A firmare l’i ... ravennawebtv.it
