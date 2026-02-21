Batterio della polmonite collegato all’Alzheimer | la nuova scoperta scientifica

Un batterio comune, riconosciuto principalmente per causare polmonite, è stato associato a un possibile coinvolgimento nell’insorgenza dell’Alzheimer. La scoperta si basa su studi che hanno evidenziato la presenza di questo microrganismo nel cervello di pazienti affetti da demenza. Il batterio si diffonde attraverso le vie respiratorie, e ora si indaga se possa contribuire alla formazione delle placche cerebrali tipiche della malattia. La ricerca prosegue per chiarire questa connessione.

Un batterio respiratorio molto diffuso, noto soprattutto per provocare polmonite e sinusite, potrebbe avere un ruolo inatteso anche nello sviluppo del morbo di Alzheimer. Una nuova ricerca suggerisce infatti che la Chlamydia pneumoniae sia in grado di raggiungere non solo il cervello, ma anche la retina, innescando processi infiammatori collegati alla neurodegenerazione. Lo studio, condotto dai ricercatori del Cedars-Sinai e pubblicato su Nature Communications, evidenzia come l’infezione cronica possa persistere per anni nei tessuti oculari e cerebrali. Secondo gli autori, intervenire precocemente sull’infezione con antibiotici o terapie anti-infiammatorie potrebbe aprire nuove prospettive terapeutiche.🔗 Leggi su Cibosia.it

