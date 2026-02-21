Bastoni travolto dai fischi il ‘castigo’ in Lecce-Inter per caso Kalulu

Alessandro Bastoni ha ricevuto una pesante accoglienza dai tifosi di Lecce, che lo hanno fischiato durante il match che l'Inter ha vinto 2-0. La causa principale sono state le recenti prestazioni del difensore, che hanno acceso le critiche. I fischi sono stati intensi e prolungati, creando un clima teso allo stadio. Bastoni ha cercato di concentrarsi sulla partita, ma l'atmosfera rimane calda e rumorosa.

(Adnkronos) – Alessandro Bastoni travolto dai fischi a Lecce, nel match che l'Inter ha vinto oggi 2-0 in casa dei giallorossi. Il pubblico del Via del Mare ha espresso il proprio dissenso dopo la simulazione del difensore nerazzurro nel big match contro la Juventus dello scorso weekend. In quell'occasione Bastoni era 'volato' a terra dopo un contatto con Kalulu. Alessandro Bastoni ha ricevuto fischi dai tifosi del Lecce ogni volta che toccava palla, causando reazioni di sorpresa in panchina. Mkhitaryan al 75' e Thuram all'82' hanno segnato le reti della vittoria per l'Inter.