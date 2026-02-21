Bastoni ha cercato l’ammonizione per assicurarsi il derby? A Dazn non hanno dubbi | Sì è evidente

Bastoni ha commesso un fallo volontario nel finale di Lecce-Inter per ottenere un’ammonizione e assicurarsi il derby. A Dazn hanno notato come il difensore si sia aggrappato a un avversario senza motivo reale, nel tentativo di fermare il gioco. Il fallo, commesso a centrocampo, ha attirato l’attenzione degli esperti. La scena si è verificata in una fase decisiva della partita, lasciando i commentatori molto critici.

Bastoni ha cercato l’ammonizione per assicurarsi il derby? A Dazn non ha dubbi: “Sì, è evidente” A Dazn si sono accorti dell’inutile fallo a centrocampo commesso a centrocampo da Bastoni nel finale di Lecce-Inter 0-2: si è aggrappato a un avversario che nemmeno stava andando in porta. Nessuno dubita che l’abbia fatto apposta. Bastoni era diffidato e così si è assicurato la possibilità di giocare il derby. Salterà il match col Genoa. È quello che abbiamo definito il metodo Mourinho. Hernanes dichiara di averlo fatto in carriera. Ciro Ferrara ha scherzato dicendo che lui non aveva bisogno di farsi ammonire apposta perché lo ammonivano già naturalmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bremer Hojlund, ecco l’analisi sul contatto in Juve Napoli! L’AIA non ha dubbi: «Trattenuta evidente, era rigore»In questa analisi si approfondisce il contatto tra Bremer e Hojlund durante la partita Juventus-Napoli.

Mkhitaryan a DAZN: «Nessuno mi ha detto che avevano previsto il mio gol. Bastoni? Siamo una famiglia»Mkhitaryan ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sostenendo di non aver ricevuto alcuna indicazione sulla possibilità di segnare.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.