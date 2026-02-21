Bassetti | C’è una nuova figura social! L’imbecille del giorno
Bassetti critica un comportamento diffuso sui social, attribuendo la colpa alla diffusione di false credenze tra chi giustifica abitudini dannose come fumare, bere o non vaccinarsi. L’esperto sottolinea come certe affermazioni prive di fondamento siano spesso usate per coprire errori personali. Questa figura, definita “l’imbecille del giorno”, si distingue per la tendenza a giustificare comportamenti rischiosi con argomentazioni infondate. Il fenomeno si manifesta soprattutto tra gli utenti più giovani, spesso influenzati da fake news.
"C'è una nuova figura social! L'imbecille del giorno. E chi è L'imbecille del giorno? E' l'ignorante fra gli ignoranti è l'imbecille che per giustificare i propri errori (fumare, svapare, bere alcolici, non vaccinarsi) dice una marea di fesserie. Se non ci credete.aspettate un attimo e vedrete anche sotto questo reel tra i commenti, orde di imbecilli che pontificheranno!! Vi sto aspettando!!" Il video, pubblicato sui social dal dr. Matteo Bassetti, ripreso aa Pupia TV.
