Basket | Ousmane Diop costretto a fermarsi ennesimo infortunio in casa Olimpia Milano

Dietro la soddisfazione per aver vinto il quarto di finale di Coppa Italia contro Trieste, per l’Olimpia Milano c’è un altro momento davvero complesso da gestire, allo stato attuale delle cose, nell’avvicinamento al penultimo atto contro Brescia. Si è infatti infortunato Ousmane Diop, come comunicato dal club nella presentazione del match che vale come penultimo atto. Diop, infatti, si è infortunato in virtù di uno stiramento ai flessori della coscia destra. La rivalutazione verrà effettuata nelle prossime due settimane, ma questo fa capire come, adesso, si riduca ancora la coperta vicino a canestro e dietro a Josh Nebo, un dato che va tenuto presente soprattutto in chiave Eurolega.🔗 Leggi su Oasport.it

Rientro di Diop e Tonut: aggiornamenti 'infermeria dell'Olimpia MilanoQuesta sera l’Olimpia torna in campo contro Treviso Basket alle 20:30.

