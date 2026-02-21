Barocco già 30mila prenotazioni Al via la nuova grande mostra | I musei motore del territorio

La mostra dedicata al Barocco ha già raggiunto 30mila prenotazioni, dimostrando grande interesse tra i visitatori. L’esposizione, aperta a Forlì fino al 28 giugno, mette in mostra dipinti, sculture e oggetti d’arte dell’epoca, attirando appassionati e studenti. Il progetto valorizza il ruolo dei musei come motore culturale del territorio. I visitatori possono ammirare opere provenienti da diverse collezioni italiane e straniere. La mostra si conferma come un evento da non perdere.

Il sipario si è aperto ieri sul ‘Gran teatro delle idee’ del multiforme Barocco, in mostra a Forlì da oggi fino al 28 giugno. Una mostra sfarzosa che, con oltre 200 opere, parte dalla classicità per arrivare fino al Novecento, gettando uno sguardo obliquo su una corrente che ha saputo durare ben oltre il Seicento che l’ha consacrata. Le premesse sono delle migliori: giovedì, alla vigilia della presentazione pubblica e dell’inaugurazione, le prenotazioni erano già 30mila, destinate ad aumentare nelle prossime ore. "Ogni mostra – ha introdotto il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Maurizio Gardini – non è solo un evento espositivo, ma la nuova tappa di un percorso che ha contribuito alla crescita di tutto il territorio e che trova il suo senso profondo proprio nella continuità, mossa dalla convinzione che la cultura possa essere un motore di crescita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

