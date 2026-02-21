Bari | Amtab riparte Brt in vista – ma abbonamenti a rischio rincaro?

L’Amtab di Bari ha annunciato il ripristino dei servizi dopo un periodo di difficoltà, grazie a un bilancio approvato e alla prevista introduzione della Brt. Tuttavia, la questione degli abbonamenti resta aperta, con il rischio di un aumento dei prezzi che potrebbe colpire gli utenti abituali. Durante un’udizione in Commissione, i rappresentanti dell’azienda hanno confermato la stabilità finanziaria, ma hanno anche evidenziato le incertezze sul futuro delle tariffe. La decisione finale sui rincari arriverà nelle prossime settimane.

Bari, l’Amtab riparte: bilancio in ordine e Brt in arrivo, ma resta l’incognata abbonamenti. L’Amtab di Bari ha presentato un bilancio giudicato “in ordine” durante un’audizione in Commissione alle aziende del Comune, tenutasi ieri, 20 febbraio 2026. La società, uscita da un periodo di difficoltà legato all’inchiesta ‘Codice interno’, ha illustrato i progetti in corso, tra cui il Bus Rapid Transit (Brt) finanziato dal Pnrr, e ha confermato la proroga del controllo giudiziario fino al febbraio 2028. Parallelamente, si avvicina la scadenza per gli abbonamenti Muvt a 20 euro, sollevando preoccupazioni per un possibile aumento dei costi per gli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

