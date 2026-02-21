Barchi Carnevale green | 300 carriole in sfilata stupiscono

A Barchi, un piccolo borgo della provincia di Pesaro e Urbino, si svolge il Carnevale più verde degli ultimi anni. Centinaia di carriole colorate sfileranno lungo le vie del paese, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La manifestazione punta sulla creatività sostenibile, utilizzando materiali riciclati per le decorazioni. La sfilata si svolge nel centro storico, tra musica e allegria, coinvolgendo tutta la comunità locale. La giornata promette di essere un evento unico nel suo genere.

Carriole in Festa: Barchi rinnova il Carnevale con creatività e sostenibilità. Barchi, un pittoresco borgo nella provincia di Pesaro e Urbino, si prepara a vivere un Carnevale decisamente fuori dagli schemi. Domani, a partire dalle 15:30 in piazza Vittorio Emanuele, la sesta edizione di ‘Carroviale’ vedrà protagoniste non le tradizionali sfilate di carri allegorici, ma le originali e creative carriole, trasformate in opere d’arte effimere grazie all’ingegno e alla fantasia dei suoi cittadini. L’evento si configura come una ventata di novità nel panorama dei carnevali marchigiani, offrendo un’alternativa divertente, inclusiva e sostenibile alle classiche celebrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fermo e Porto San Giorgio in festa: martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale.Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.

Sfilata di Carnevale a CarbonaraLa sfilata di Carnevale a Carbonara si prepara a partire, con le strade che si riempiranno di maschere e carri colorati.

