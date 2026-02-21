Bancarotta fraudolenta | dopo 12 anni 62enne in carcere a Pisa Danni

Un uomo di 62 anni è finito in carcere a Pisa dopo 12 anni, legati a un procedimento di bancarotta fraudolenta. La sua condanna definitiva, ricevuta nel 2012 a Firenze, ha portato ora all’arresto. L’uomo aveva provocato perdite economiche significative a diversi creditori, coinvolgendo anche aziende locali. L’arresto si inserisce in un’indagine durata anni e che ha evidenziato comportamenti illeciti nelle sue attività finanziarie. Ora si attende l’esito dell’esecuzione della sentenza.

Bancarotta Fraudolenta a Firenze: Conclusa una Decennale Battaglia Legale nel Pisano. Un uomo di 62 anni è stato arrestato in provincia di Pisa in esecuzione di una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta maturata a Firenze nel 2012. L'arresto, avvenuto giovedì e confermato ufficialmente sabato, segna la conclusione di un complesso procedimento legale che ha accertato la sua responsabilità nella gestione fraudolenta di una procedura fallimentare, causando significativi danni economici. La pena detentiva prevista è di tre anni di reclusione. La vicenda, che affonda le radici nell'agosto del 2012, ha i Carabinieri della stazione di San Romano intervenire per eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della presso la Corte d'Appello di Firenze lo scorso 16 febbraio.