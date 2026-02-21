Bancario di Tolentino inseguimento e assoluzione | 7 giorni di stop

Fabrizio Pascucci, bancario di Tolentino, ha subito un arresto tra il 10 e l’11 gennaio a Civitanova, accusato di aver opposto resistenza e di aver causato lesioni a un agente. Dopo sette giorni di sospensione, il tribunale ha deciso di assolverlo, confermando l’assenza di responsabilità. Pascucci ha dichiarato di aver agito in modo difensivo durante l’inseguimento. La vicenda ha suscitato attenzione tra i colleghi e nel suo paese natale.

Un bancario di Tolentino, Fabrizio Pascucci, è stato assolto dall’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un arresto avvenuto tra il 10 e l’11 gennaio a Civitanova. Il giudice Enrico Pannaggi ha ritenuto il fatto di tenuità e ha accolto l’assenza di querela della parte offesa, portando alla conclusione del procedimento penale. La vicenda, che ha avuto un rapido svolgimento, si è consumata nella notte di gennaio in prossimità dell’ingresso della superstrada in direzione di Macerata. Gli agenti della polizia stradale, impegnati in un controllo per garantire la sicurezza lungo le arterie stradali, avevano intimato l’alt a un Range Rover Sport condotto da Pascucci.🔗 Leggi su Ameve.eu

