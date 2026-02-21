Bambino trapiantato fiori palloncini e biglietti davanti all’ospedale Monaldi di Napoli

Domenico, il bambino di Napoli che aveva ricevuto un trapianto di cuore danneggiato, è morto questa mattina. La famiglia e i volontari hanno lasciato fiori, palloncini e biglietti davanti all’ospedale Monaldi, dove era stato operato. La sua storia ha commosso molti cittadini, che hanno espresso solidarietà con messaggi di supporto. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, attirando l’attenzione sulla difficile battaglia del bambino. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nella comunità.

Si è spento questa mattina Domenico, il bambino a cui avevano trapiantato un cuore bruciato, a Napoli. Davanti all'ospedale Monaldi è iniziato un pellegrinaggio spontaneo di cittadini che voglio lasciare un ricordo e un pensiero per Domenico e la sua famiglia. L'ingresso del nosocomio è stato già riempito di fiori, biglietti, palloncini e peluche, per dare l'ultimo saluto al piccolo.