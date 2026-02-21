Bamberg elimina il Bayern Monaco ai supplementi in Coppa Germania

Il Bamberg ha battuto il Bayern Monaco ai supplementari nella partita di Coppa Germania, a causa di un’ottima pressione nel finale. La squadra ha sfruttato le occasioni e ha subito poche perdita di palla, portando il match ai tempi supplementari. Il Bayern ha tentato di reagire, ma non è riuscito a conservare il vantaggio. La vittoria del Bamberg dimostra come la determinazione possa fare la differenza in una sfida combattuta.

La sfida di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Bamberg ha offerto una gara intensa, con scambi continui e difese non sempre impeccabili. Il Bamberg ha trovato la chiave negli ultimi minuti dell’overtime, conquistando la finale con un punteggio finale di 97-103. La contesa si è sviluppata punto su punto, con entrambe le squadre capaci di rispondere alle iniziative avversarie. Nel momento decisivo, le giocate finali hanno determinato l’esito della gara: il Bamberg ha stretto i tempi e ha chiuso l’incontro con una prestazione complessivamente determinante, avanzando alla finale contro la vincente tra Oldenburg e Alba Berlino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Coppa di Germania: pronostici rispettati nei quarti di finale, il Bayern elimina il LipsiaQuesta sera il Bayern Monaco ha eliminato il Lipsia nei quarti di finale della Coppa di Germania. Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su BisseckDopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ma è meglio #Messi o #CristianoRonaldo L’ex portiere del Bayern Monaco Oliver #Kahn non ha dubbi: “Per me, #Ronaldo era chiaramente migliore di Messi e Cristiano. Lo considero ancora il giocatore più completo di tutti i tempi." #calcionews24 x.com KOMPANY ATTACCA MOURINHO E DIFENDE VINICIUS Le parole in conferenza stampa del tecnico del Bayern Monaco sul caso Prestianni-Vini di Benfica-Real Madrid L'ex City ci va giù pesante con lo 'Special One': COSA NE PENSATE #Kompany - facebook.com facebook