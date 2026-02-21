Azioni sinergiche e condivise tra Governo e parti sociali per permettere il riavvio della stagione estiva

Il governo e le parti sociali hanno deciso di collaborare per riavviare la stagione estiva, coinvolgendo aziende e lavoratori del settore turistico e commerciale. Questa iniziativa mira a rilanciare le attività, affrontando le difficoltà causate dalla pandemia. Le associazioni rappresentano migliaia di imprese e impiegano decine di migliaia di persone. Le discussioni tra le parti si concentrano su misure di sostegno e strategie di ripresa, mentre le prime azioni concrete si stanno pianificando.

Le principali organizzazioni sindacali e datoriali del turismo, del commercio e dei servizi – il presidente Gianluca Manenti di Confcommercio Sicilia, il presidente Vittorio Messina di Confesercenti Sicilia, Sicindustria, i tre segretari generali Elisa Camellini di Filcams Cgil Sicilia, Stefano Spitalieri di Fisascat Cisl Sicilia e Ida Saja di Uiltucs Sicilia – hanno partecipato, a Palermo, all’incontro convocato presso la sede della Regione Siciliana per affrontare le conseguenze economiche e occupazionali del ciclone Harry. Al tavolo erano presenti gli assessori Giusi Savarino, Edi Tamajo e Alessandro Dagnino, unitamente alla dottoressa Patrizia Valenti, capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il protocollo tra Vernio e i sindacati: "Servizi sociali, educativi e culturali. Le priorità condivise nel bilancio"Il protocollo tra Vernio e i sindacati è stato firmato dopo che l’amministrazione ha deciso di destinare più fondi ai servizi sociali, educativi e culturali.

Napoli, il Comune: Sui centri sociali lavoriamo per soluzioni condiviseIl Comune di Napoli ha deciso di intervenire sui centri sociali dopo alcuni episodi di tensione tra i giovani e le forze dell’ordine.

