Azioni sinergiche e condivise tra Governo e parti sociali per permettere il riavvio della stagione estiva

Le organizzazioni del settore turistico, commerciale e dei servizi hanno avviato azioni comuni per riattivare la stagione estiva, che era stata bloccata da incertezze e restrizioni. Il confronto tra le parti mira a trovare soluzioni pratiche e immediate per rilanciare le attività, coinvolgendo aziende e lavoratori. La collaborazione si concentra sulla definizione di strategie condivise e sulla pianificazione di interventi concreti. La discussione prosegue con l’obiettivo di favorire una ripresa sostenibile.

Le principali organizzazioni sindacali e datoriali del turismo, del commercio e dei servizi – il presidente Gianluca Manenti di Confcommercio Sicilia, il presidente Vittorio Messina di Confesercenti Sicilia, Sicindustria, i tre segretari generali Elisa Camellini di Filcams Cgil Sicilia, Stefano Spitalieri di Fisascat Cisl Sicilia e Ida Saja di Uiltucs Sicilia – hanno partecipato, a Palermo, all’incontro convocato presso la sede della Regione Siciliana per affrontare le conseguenze economiche e occupazionali del ciclone Harry. Al tavolo erano presenti gli assessori Giusi Savarino, Edi Tamajo e Alessandro Dagnino, unitamente alla dottoressa Patrizia Valenti, capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

