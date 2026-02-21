Avvocati con pensiero diverso Il confronto Scarcella-Scarlato

L’avvocato Scarcella e l’avvocato Scarlato si trovano su fronti opposti riguardo al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura, che si terrà il 22 e 23 marzo. Entrambi sono penalisti con anni di esperienza, ma hanno opinioni diverse sulla riforma. La loro divergenza si manifesta nelle discussioni tra colleghi e nei dibattiti pubblici. Entrambi affermano di voler difendere l’indipendenza della magistratura, ma pensano in modo differente sul cambiamento in programma.

© Ilrestodelcarlino.it - Avvocati con pensiero diverso. Il confronto Scarcella-Scarlato

Praticano la stessa professione, cioè sono avvocati, entrambi penalisti. Ma voteranno in modo diverso al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura previsto il 22 e il 23 marzo. Martedì 24 febbraio i due legali si confronteranno non in un’aula di tribunale, ma in una serata nel cinema Olimpia (in vis Tassoni 4), con ingresso gratuito; l’evento è stato organizzato dal " Comitato per il no " di Reggio. L’avvocato Guglielmo Scarlato (foto sotto, con un lontano passato come deputato per tre legislature nella Democrazia cristiana), originario di Salerno, esporrà le ragioni del no.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il “caso Jacques Baud”: imprigionato dalle sanzioni Ue per un pensiero diversoIl caso Jacques Baud evidenzia come le sanzioni dell’UE possano avere conseguenze impreviste. Referendum, perchè Sì o No: confronto con gli Avvocati irpiniL’avvocato Marco Ricci, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ha organizzato un confronto diretto tra sostenitori del sì e del no sul referendum del 22 e 23 marzo, per chiarire le motivazioni di entrambe le posizioni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avvocati con pensiero diverso. Il confronto Scarcella-Scarlato; Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla.