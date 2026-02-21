Avvocati con pensiero diverso Il confronto Scarcella-Scarlato
L’avvocato Scarcella e l’avvocato Scarlato si trovano su fronti opposti riguardo al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura, che si terrà il 22 e 23 marzo. Entrambi sono penalisti con anni di esperienza, ma hanno opinioni diverse sulla riforma. La loro divergenza si manifesta nelle discussioni tra colleghi e nei dibattiti pubblici. Entrambi affermano di voler difendere l’indipendenza della magistratura, ma pensano in modo differente sul cambiamento in programma.
Praticano la stessa professione, cioè sono avvocati, entrambi penalisti. Ma voteranno in modo diverso al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura previsto il 22 e il 23 marzo. Martedì 24 febbraio i due legali si confronteranno non in un’aula di tribunale, ma in una serata nel cinema Olimpia (in vis Tassoni 4), con ingresso gratuito; l’evento è stato organizzato dal " Comitato per il no " di Reggio. L’avvocato Guglielmo Scarlato (foto sotto, con un lontano passato come deputato per tre legislature nella Democrazia cristiana), originario di Salerno, esporrà le ragioni del no.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
