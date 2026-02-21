Avs | 500 amministratori a Roma per un welfare più verde e meno spese

Oggi a Roma, oltre 500 amministratori si sono riuniti per discutere di un nuovo modello di welfare più sostenibile e a basso costo. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete per ridurre le spese pubbliche e puntare su progetti ambientali. La città si prepara a implementare interventi che coinvolgono direttamente i cittadini e migliorano la qualità della vita. La riunione testimonia l’impegno delle istituzioni a trovare soluzioni pratiche per il futuro della comunità.

Un Nuovo Patto tra Comunità e Futuro: Avs Rilancia il Welfare e il Disarmo dal Cuore di Roma. Roma è stata oggi il palcoscenico di un intenso dibattito politico e amministrativo. Circa 500 amministratori locali di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) si sono riuniti nella capitale per la Conferenza nazionale delle elette e degli eletti, un evento dedicato a delineare le priorità del partito e a rafforzare la rete tra gli esponenti attivi sul territorio. Al centro del confronto, la necessità di un cambio di passo nelle politiche nazionali, con un particolare sulla riduzione delle spese militari e un maggiore investimento nel welfare e nella sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanita’: Rocca, nuovo Umberto I Roma avra’ impatto ambientale zero e meno speseIl nuovo Policlinico Umberto I di Roma, progettato per sostituire i 51 edifici esistenti con un moderno monoblocco, mira a ridurre significativamente l’impatto ambientale e i costi di gestione.

Federcoop Romagna, più valore al lavoro: nel 2025 2.500 euro a dipendente tra welfare e premiFedercoop Romagna celebra il suo ottavo anniversario con una convention all’Almagià di Ravenna, evidenziando una crescita significativa in termini di occupazione, fatturato e sedi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.