Autostrada A1 | stazione di Arezzo chiusa due notti

La stazione di Arezzo sull'autostrada A1 rimane chiusa per due notti a causa della sostituzione delle barriere di sicurezza. L'intervento, programmato durante le ore notturne, mira a migliorare la sicurezza del tratto. Durante la chiusura, i veicoli devono seguire percorsi alternativi segnalati sul posto. La chiusura temporanea interessa principalmente i viaggiatori che transitano tra Firenze e Milano. Sono previste ulteriori comunicazioni per aggiornare gli automobilisti.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.

