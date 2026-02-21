Autostrada A1 | stazione di Arezzo chiusa due notti
La stazione di Arezzo sull'autostrada A1 rimane chiusa per due notti a causa della sostituzione delle barriere di sicurezza. L'intervento, programmato durante le ore notturne, mira a migliorare la sicurezza del tratto. Durante la chiusura, i veicoli devono seguire percorsi alternativi segnalati sul posto. La chiusura temporanea interessa principalmente i viaggiatori che transitano tra Firenze e Milano. Sono previste ulteriori comunicazioni per aggiornare gli automobilisti.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.
Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa per tre notti
Autostrada A1, stazione di Arezzo chiusa per tre notti: il calendario dei disagi
