Autostrada A1 | chiusure notturne stazioni di Valdarno e Firenze Impruneta

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Arezzo; in uscita per chi proviene da Firenze: Incisa Reggello. Per lavori di manutenzione gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari: -nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 22:00-6:00. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

