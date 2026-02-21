Autobus coi colori nerazzurri per promuovere la mobilità sostenibile fra i giovani sportivi

Autobus con i colori nerazzurri sono stati utilizzati per promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani sportivi di Pisa. La collaborazione tra il Pisa Sporting Club e Autolinee Toscane mira a incentivare l’uso dei mezzi pubblici tra gli studenti e gli atleti locali. Nei prossimi due mesi, i mezzi pubblici verranno decorati con il logo della squadra e messaggi dedicati alla sostenibilità. Questa iniziativa coinvolge numerosi punti della città, tra cui le scuole e le aree sportive.

Si incrociano le strade del Pisa Sporting Club e di Autolinee Toscane. La squadra nerazzurra e l'azienda dei trasporti collaboreranno nei prossimi due mesi per promuovere fra gli sportivi pisani (specialmente i più giovani) l'uso dei mezzi pubblici come strumento per spostarsi, per ridurre l'impatto ambientale. "Si tratta di un'iniziativa speciale nata con l'obiettivo di rafforzare il legame tra squadra, città e tifoseria attraverso un progetto concreto di comunicazione e valorizzazione locale. Del resto, Autolinee Toscane promuove iniziative di avvicinamento al territorio attraverso la brandizzazione di alcuni autobus nelle principali realtà urbane, traendo ispirazione da tematiche ed eventi rappresentativi dei contesti locali in cui opera e particolarmente sentiti dai cittadini", spiega Riccardo Nannipieri, Coordinatore area Brand & Community Dipartimento Nord Autolinee Toscane.