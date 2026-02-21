Autobus coi colori nerazzurri per promuovere la mobilità sostenibile fra i giovani sportivi

Autobus dai colori nerazzurri promuovono la mobilità sostenibile tra i giovani sportivi, legando Pisa Sporting Club e Autolinee Toscane. La collaborazione mira a incentivare gli spostamenti in pubblico, in particolare tra gli atleti più giovani, attraverso campagne visive sui mezzi e iniziative sul campo. Durante i prossimi due mesi, i mezzi pubblici diventeranno un simbolo di scelta ecologica e sportiva, coinvolgendo le scuole e le associazioni sportive locali. La campagna mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di usare i mezzi pubblici.

Si incrociano le strade del Pisa Sporting Club e di Autolinee Toscane. La squadra nerazzurra e l'azienda dei trasporti collaboreranno nei prossimi due mesi per promuovere fra gli sportivi pisani (specialmente i più giovani) l'uso dei mezzi pubblici come strumento per spostarsi, per ridurre l'impatto ambientale. "Si tratta di un'iniziativa speciale nata con l'obiettivo di rafforzare il legame tra squadra, città e tifoseria attraverso un progetto concreto di comunicazione e valorizzazione locale. Del resto, Autolinee Toscane promuove iniziative di avvicinamento al territorio attraverso la brandizzazione di alcuni autobus nelle principali realtà urbane, traendo ispirazione da tematiche ed eventi rappresentativi dei contesti locali in cui opera e particolarmente sentiti dai cittadini", spiega Riccardo Nannipieri, Coordinatore area Brand & Community Dipartimento Nord Autolinee Toscane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: “Pedibus day” natalizio: a scuola con il cappello di Babbo Natale per promuovere la mobilità sostenibile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Autobus coi colori nerazzurri per promuovere la mobilità sostenibile fra i giovani sportivi; Sabato 21 febbraio in piazza delle Vettovaglie un pomeriggio per i più piccoli a tema carnevalesco. Assessore Scarpa: Iniziativa per valorizzare la piazza e il ruolo delle attività commerciali anche nelle ore pomeridiane; Profumi e cosmetici nascosti nella fodera del piumino: fermata minorenne; Rinascerà come spazio pubblico il palazzo distrutto da un incendio a Pascoso. Sulle fiancate dell’autobus elettrico le opere vincitrici del concorso “La Città del Futuro” promosso da Viaggi Erbacci - facebook.com facebook