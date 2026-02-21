Auto ribaltata in Fi-Pi-Li a Ponsacco prima dell' alba | a bordo c' erano tre ventenni

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 6. I tre giovani sono apparsi in sostanziali buone condizioni di salute Pericoloso incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, questa mattina 21 febbraio in Fi-Pi-Li, in zona Ponsacco, direzione Pisa. Secondo quanto si apprende un'auto con a bordo tre giovani sui 22 e 23 anni ha finito per cappottarsi. Erano da poco passate le ore 6. Il mezzo ha riportato gravi danni, mentre invece i ragazzi sono stati trovati dai soccorritori in piedi fuori dalla macchina, dopo l'allarme e l'aiuto dato da alcuni automobilisti di passaggio.