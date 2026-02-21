Audi RS3 al Mugello | spettacolo puro oltre il limite dell’aderenza

L’Audi RS3 ha fatto il suo debutto al Mugello, mostrando potenza e agilità. La vettura ha affrontato il circuito con un’energia sorprendente, sfidando i limiti dell’aderenza su ogni curva. Gli appassionati hanno potuto ammirare una compatta capace di spingere oltre i confini tradizionali, regalando un vero spettacolo di velocità. L’evento ha messo in luce le capacità di questa auto, che si prepara a conquistare anche i piloti più esigenti.

L'Audi RS3 arriva al Mugello con una promessa implicita: dimostrare che una compatta può giocare sul serio nel tempio della velocità. Questo primo episodio di "Oltre ogni curva" non è una semplice prova in pista, ma un confronto diretto tra uomo, macchina e limite. Il cinque cilindri pulsa sotto il cofano con un sound che non accompagna soltanto, ma racconta ogni accelerazione, ogni staccata, ogni millimetro di asfalto divorato. È un motore che spinge in alto con rabbia e carattere, sostenuto da un cambio Dsg che trasforma ogni cambiata in un colpo secco, preciso, quasi fisico. La vera rivoluzione, però, è dinamica.