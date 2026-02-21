Attenzione agli autovelox mobili sulla tangenziale di Como | dove saranno i controlli nel weekend

La polizia stradale ha annunciato nuovi controlli sulla tangenziale di Como, dove installerà autovelox mobili nel fine settimana. La misura mira a ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità, in particolare nei tratti più trafficati. I controlli saranno intensificati sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità per evitare multe e sanzioni. La presenza degli autovelox sarà segnalata con appositi cartelli.

La polizia stradale ha diffuso l’elenco delle strade lombarde dove saranno attivi i controlli della velocità sabato 21 e domenica 22 febbraio. Tra le tratte monitorate anche la tangenziale di Como Nuovi controlli della velocità sulle strade lombarde nel fine settimana. La polizia stradale ha comunicato le tratte dove saranno attivi gli autovelox mobili nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. Tra queste compare anche la tangenziale di Como. Le verifiche rientrano nelle attività di prevenzione degli incidenti e riguardano sia autostrade sia strade statali e provinciali particolarmente trafficate.🔗 Leggi su Quicomo.it

Autovelox mobili in Lombardia, controlli anche sulla Tangenziale di Como: ecco doveQuesta settimana, le autorità lombarde intensificano i controlli con autovelox mobili, concentrandosi anche sulla Tangenziale di Como.

Autovelox mobili in Lombardia e a Como, doppi controlli sulla Tangenziale: dove sono fino al 25 gennaioFino al 25 gennaio, gli agenti di polizia in Lombardia, inclusa Como, effettueranno controlli con autovelox mobili sulla Tangenziale e altre strade principali.

