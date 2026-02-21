Attenzione agli autovelox mobili sulla tangenziale di Como | dove saranno i controlli nel weekend
La polizia stradale ha annunciato nuovi controlli sulla tangenziale di Como, dove installerà autovelox mobili nel fine settimana. La misura mira a ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità, in particolare nei tratti più trafficati. I controlli saranno intensificati sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità per evitare multe e sanzioni. La presenza degli autovelox sarà segnalata con appositi cartelli.
La polizia stradale ha diffuso l’elenco delle strade lombarde dove saranno attivi i controlli della velocità sabato 21 e domenica 22 febbraio. Tra le tratte monitorate anche la tangenziale di Como Nuovi controlli della velocità sulle strade lombarde nel fine settimana. La polizia stradale ha comunicato le tratte dove saranno attivi gli autovelox mobili nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. Tra queste compare anche la tangenziale di Como. Le verifiche rientrano nelle attività di prevenzione degli incidenti e riguardano sia autostrade sia strade statali e provinciali particolarmente trafficate.🔗 Leggi su Quicomo.it
