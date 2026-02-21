Attentato in hotel | scatta l’allarme trasferito il convegno col rabbino

Un attentato in un hotel ha causato l’interruzione di un importante convegno. La minaccia ha portato alla decisione di spostare l’evento in una sede diversa, per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il convegno, inizialmente programmato presso l’hotel Polo, si è tenuto comunque, ma in un’altra location. La decisione ha coinvolto diversi rappresentanti religiosi, tra cui un rabbino, che partecipava all’iniziativa. La situazione ha creato molta tensione tra i presenti.

Il convegno, alla fine, si è tenuto lo stesso. Ma non all'hotel Polo, come annunciato dagli organizzatori. Perché "poche ore prima dall'albergo hanno chiamato per annullare l'evento, dopo che avevano ricevuto messaggi minacciosi via mail, in cui si paventava un attentato contro l'hotel". A rivelarlo è Adolfo Morganti, presidente dell'associazione 'Identità europea', che ha organizzato mercoledì l'incontro Pace in Terra santa. Adesso. Al convegno erano stati invitati il rabbino statunitense antisionista Ysroel Dovis Weiss, il religioso musulmano Abolfazl Emami, la docente di studi islamici Hanieh Tarkian (italo-iraniana) e lo storico Franco Cardini, tra i fondatori di 'Identità europea'.