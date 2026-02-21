ATP Delray Beach 2026 Flavio Cobolli cede in semifinale a Sebastian Korda

Flavio Cobolli si ferma in semifinale a causa della sconfitta contro Sebastian Korda nel torneo di Delray Beach. L’italiano, favorito come terza testa di serie, perde in due set, 7-6 (1) 6-1, dopo un’ora e sedici minuti di partita. Korda, che conquista la finale, si prepara a sfidare il vincente tra Tommy Paul e Learner Tien. Cobolli aveva mostrato un buon livello di gioco, ma non è riuscito a superare l’avversario nel momento decisivo.

Si ferma in semifinale la corsa di Flavio Cobolli nell' ATP 250 di Delray Beach: l'azzurro, accreditato della terza testa di serie, cede allo statunitense Sebastian Korda, che si impone per 7-6 (1) 6-1 in un'ora e sedici minuti di gioco e domani disputerà in finale il derby contro un connazionale, il vincente del match tra Tommy Paul (numero 5 del seeding) e Learner Tien (numero 4 del tabellone). Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che il primo game ai vantaggi è il sesto, nel quale Cobolli si fa rimontare dal 40-0, ma poi tiene la battuta senza concedere break point. Le palle break, invece, arrivano, e sono anche dei set point, nel decimo gioco, quando l'azzurro va sotto 15-40, ma poi infila quattro punti e firma il 5-5.