Atalanta-Napoli occhio alle mosse fuori dal campo | piace un giocatore della Dea!

L’interesse per un giocatore dell’Atalanta cresce a causa delle sue prestazioni recenti. Le sue ottime performance attirano l’attenzione di diverse squadre, soprattutto in vista delle prossime finestre di mercato. La società bergamasca monitora attentamente le offerte, mentre il calciatore studia le proprie scelte. La partita contro il Napoli si avvicina, ma anche le voci di trasferimento si fanno più intense. La sua decisione potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.

Vigilia del match del New Balance Arena fra Atalanta e Napoli, in programma domani alle 18. Un match che si presuppone avvincente, ma che non sarà solo sul campo, bensì anche sul lato mercato. Secondo Nicolò Schira infatti, gli azzurri starebbero monitorando Honest Ahanor, già obiettivo del club napoletano nella sessione estiva. Napoli su Ahanor: osservato speciale nella gara con l’Atalanta. Il Napoli non ha mai staccato gli occhi da Ahanor, difensore italiano classe 2008, e domani contro l’Atalanta avrà l’occasione di osservarlo da vicino. Il calciatore nerazzurro è da tempo uno degli obiettivi del club azzurro per rinforzare la rosa, con l’interesse già mostrato nella scorsa sessione estiva, dove però è stato battuto nella concorrenza proprio dalla società bergamasca, che ha realizzato un investimento importante ( 16 milioni di euro + 4 di bonus ) per portarlo alla corte di Palladino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Infortunio Bellanova, brutte notizie per l’Atalanta: gli esami hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero del giocatore della DeaL'infortunio di Bellanova all'Atalanta si aggrava con la conferma della lesione muscolare al bicipite femorale.

MILAN-ATALANTA È UNA PARTITA FALSATA DA UN MANCATO CARTELLINO ROSSO

