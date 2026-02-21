Atalanta – Napoli azzurri con il lutto al braccio | il motivo

Il Napoli indossa il lutto al braccio prima della partita contro l’Atalanta per ricordare una figura scomparsa legata al club. La decisione arriva dopo l’annuncio della perdita di un ex dirigente che ha contribuito alla crescita della squadra. I giocatori mostrano rispetto e solidarietà, mentre i tifosi si preparano a sostenere la squadra in un momento di dolore. La partita si gioca alle 15:00 allo stadio di Bergamo.

Domani alle ore 15:00 il Napoli sarà a Bergamo per affrontare l’ Atalanta in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie A. Un match importante per gli azzurri e per la loro corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma a segnare questa giornata di vigilia è la scelta di scendere in campo con il lutto al braccio, decisione che arriva dopo la scomparsa del piccolo Domenico. Napoli a Bergamo con il lutto al braccio: la decisione della società. Nel corso di questo pomeriggio, il Napoli ha comunicato la decisione di indossare una fascia nera al braccio in segno di lutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, bambini, disabili e scuole calcio al posto dei tifosi azzurri. Il Napoli lo fece nel 2014 con il VeronaL’Atalanta ha deciso di sostituire i tifosi del Napoli con bambini, disabili e scuole calcio locali, a causa della chiusura del settore ospiti decisa dall’Osservatorio.

La tragedia del piccolo Domenico, il Napoli domani giocherà col lutto al braccioIl Napoli scenderà in campo domani con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico, un bambino di due anni e mezzo.

Atalanta, col Napoli il 'battesimo' di Palladino

