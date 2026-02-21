associazione invalidi civili congresso numero dieci

L’associazione degli invalidi civili ha celebrato il suo decimo congresso, attirando numerosi partecipanti da tutta Italia. Questa organizzazione, riconosciuta ufficialmente come ente di diritto privato, si impegna a difendere i diritti e gli interessi di persone con disabilità. Durante l’evento, sono stati discussi nuovi progetti per migliorare l’assistenza e le agevolazioni economiche. La partecipazione di rappresentanti istituzionali e volontari ha rafforzato il ruolo dell’associazione nel promuovere l’inclusione.

È l’ente morale di diritto privato che, per Decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici delle persone mutilate e degli invalidi civili dinnanzi alle istituzioni pubbliche e alle aziende private. L’obiettivo è garantire loro la migliore integrazione possibile nella vita sociale e professionale. In Valtellina e Valchiavenna conta oltre 1.700 iscritti e rappresenta più di 15mila cittadini. È l’ Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) che stamane si riunisce nella sala dell’oratorio salesiano S.Rocco di Sondrio per il X Congresso provinciale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

