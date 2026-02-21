Assemblea pubblica sul piano antenne individuati siti sensibili

L’amministrazione comunale ha convocato un’assemblea pubblica per parlare delle nuove regole sulla collocazione delle antenne. La riunione, anche se poco affollata, ha permesso di spiegare quali zone sono considerate più a rischio e di mostrare una mappa con i siti sensibili. Sono stati anche chiamati i cittadini a esprimersi sui punti criticie. La discussione si è concentrata principalmente sull’impatto visivo e sulla tutela delle aree verdi. La decisione finale spetta ora alle autorità comunali.

Un'assemblea pubblica, in realtà poco partecipata, ma comunque utile, voluta dall'amministrazione comunale per illustrare i primi aggiornamenti del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dati. Stando ai dati di gennaio 2026, sul territorio comunale risultano due impianti di telefonia mobile presenti più uno: su strada Castello un impianto a terra su suolo privato (Tim e Vodafone); sulla torre dell'acquedotto del Tennacola (WindTre, Tim, Vodafone e altri gestori di reti trasmissione dati) e sul Monte Lumirano c'è una vecchia antenna per la radiodiffusione.