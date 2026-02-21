Assegno Unico 2026 quanti soldi rischi di perdere se non aggiorni l'ISEE entro fine mese
L’assegno unico 2026 potrebbe essere inferiore se non si aggiorna l’ISEE entro il 28 febbraio. Chi non fa l’aggiornamento perderà parte del sostegno e riceverà solo 58,30 euro al mese per ogni figlio minorenne. Molti genitori stanno controllando le scadenze per evitare di perdere questa cifra, importante per le spese quotidiane dei figli. La data limite si avvicina rapidamente, e l’aggiornamento è fondamentale per mantenere l’importo pieno.
Chi non aggiorna il proprio Isee entro il 28 febbraio 2026 si ritroverà con un Assegno unico ridotto all'importo minimo: 58,30 euro al mese per ogni figlio minorenne. Per evitarlo è necessario inviare la propria Dsu all'Inps. Ecco come fare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Assegno Unico 2026, che succede se non aggiorni l’ISEE: cosa rischi di perdereCon l’arrivo del 2026, cambiano anche le regole per l’assegno unico.
Assegno Unico 2026: devo rifare l’ISEE per non perdere soldi? cosa succede oraL’Assegno Unico 2026 rappresenta una risorsa importante per molte famiglie, ma è importante conoscere le procedure necessarie per mantenerne il diritto.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
