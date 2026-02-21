Assalto alla ' Credem' di Casalvecchio di Puglia | ora i tre ' Casali' non hanno più bancomat

Tre uomini hanno fatto saltare in aria il bancomat della banca Credem a Casalvecchio di Puglia alle prime ore del mattino. L’esplosione ha causato danni all’ingresso della filiale e ha lasciato senza denaro i residenti del piccolo paese dei Monti Dauni. La polizia indaga per identificare i responsabili di questo gesto che ha interrotto i servizi bancari locali. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

E' successo alle 4.30 del mattino. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato le indagini del caso Salta in aria il bancomat ‘Credem’ a Casalvecchio di Puglia, sui Monti Dauni. Il fatto è successo intorno alle 4.30 di oggi, sabato 21 febbraio, in via Santa Maria delle Grazie. Chi ha agito ha utilizzato la classica ‘marmotta’ esplosiva, ma al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno. La deflagrazione ha distrutto lo sportello Atm e danneggiato l'ingresso dell'istituto di credo; non si registrano, al momento, danni collaterali.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Auto ariete ed esplosivo, assalto al bancomat Credem di FormigineQuesta mattina presto, i residenti di Formigine sono stati svegliati da un forte rumore e da un’esplosione nel centro storico. Assalto al bancomat 'Credem' ad ApricenaNella città di Apricena, nel Foggiano, si è verificato un nuovo episodio di furto ai danni di un bancomat. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assalto alla 'Credem' di Casalvecchio di Puglia: ora i tre 'Casali' non hanno più bancomat - FoggiaToday; Assalto nella notte al bancomat Credem: sportello fatto esplodere, banditi in fuga -; Esplosione nella notte: assalto al bancomat a San Bartolomeo in Galdo; San Bartolomeo in Galdo, assalto notturno con botto al Bancomat: colpo da 10mila euro. Nella notte nuovo assalto ai bancomat: nel mirino ancora una volta l’atm di San Bartolomeo in GaldoAssalto nella notte alla filiale Credem di San Bartolomeo in Galdo. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat dell’istituto di credito, installato nuovamente dopo il furto del novembre scorso ... ntr24.tv Esplosione nella notte: ennesimo assalto al bancomat Credem di San Bartolomeo in GaldoBenevento - Nuova violenza nel Sannio: intorno alle 3 di questa notte, una banda di malviventi ha utilizzato gas propano o un ordigno artigianale per far ... cronachedellacampania.it Obiettivo Sardegna: assalto al PalaPirastru! Leggi l’articolo qua sotto https://bit.ly/465svEv Irene DeMasi #EssereStadium #SerieA3CREDEMBanca #LegaVolley #LaSerieC #noisiamolastadium #manchisolotu #volleystadium #volley #volleyball - facebook.com facebook