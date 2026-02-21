Ascolti tv vittoria per L’Eredità cresce Io sono Farah

Gli ascolti tv del 20 febbraio assegnano la vittoria a L’Eredità- Sfida tra Giganti che stasera tornerà con il secondo appuntamento, benino Io sono Farah che mostra un rialzo. Piantedosi: ‘Basta politicizzare il referendum. Il Sì non diminuirebbe l’autonomia dei magistrati” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ascolti tv venerdì 20 febbraio: L’eredità, Io sono Farah, Pirati dei caraibiVenerdì 20 febbraio, L’eredità ha registrato il maggior numero di spettatori, attirando circa 3 milioni di persone su Rai 1.

Ascolti tv 20 febbraio 2026: L’Eredità, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl dato sugli ascolti tv del 20 febbraio 2026 mostra una sostanziale battaglia tra Rai1 e Canale 5.

Ascolti tv, 'Una nuova vita' su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di shareNell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha ottenuto 4.810.000 telespettatori pari al 23,8% mentre sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' è stato seguito da 4.454.000 ... adnkronos.com

Ascolti tv, Clerici fa l'impossibile: supera la regina del sabato sera. E De Martino? Ecco chi ha vinto tra Affari tuoi e la Ruota della fortunaLa finale di Voice kids supera C'è posta per te, la vittoria di Affari tuoi sulla Ruota della fortuna completa il sabato sera magico di Rai1 ... affaritaliani.it

Cuori 3 chiude col botto negli ascolti TV. L’ultima puntata supera i 3 milioni di telespettatori con 17,8% di share, staccando nettamente Colpa dei Sensi fermo al 13,8%. Una vittoria che conferma quanto questa serie sia entrata nel cuore del pubblico, stagion - facebook.com facebook

Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane @eleonoradaniele #DodoLucarelli @OlgaMascolo @marioacampa @vito_fra_paglia @ilpoliti e tutti gli inviati per gli Ascolti con 756.000 16,80%-967.000 17,60% Vittoria nella 2° PARTE in V.A. #StorieItaliane Fo x.com