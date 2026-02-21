Ascolti tv venerdì 20 febbraio | L’eredità Io sono Farah Pirati dei caraibi

Venerdì 20 febbraio, L’eredità ha registrato il maggior numero di spettatori, attirando circa 3 milioni di persone su Rai 1. La trasmissione di quiz ha conquistato il pubblico con le sue sfide e i ospiti speciali. Al secondo posto, la maratona di Pirati dei Caraibi ha attirato circa 1,2 milioni di telespettatori su Italia 1. La programmazione serale ha visto anche l’interesse per Io sono Farah, trasmesso su Rai 2, che ha raccolto un pubblico più ristretto.

Ascolti tv venerdì 20 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda L’eredità. Su Rai 2 le olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Cattiverie a domicilio. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 20 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

Stasera in tv venerdì 20 febbraio: Pirati dei Caraibi – La vendetta di SalazarStasera, il film “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” va in onda su uno dei principali canali televisivi, dopo essere stato trasmesso nelle sale cinematografiche con successo.

Ascolti tv venerdì 6 febbraio: Cerimonia apertura Milano Cortina 2026, Io sono FarahLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha attirato milioni di spettatori su Rai 1, dove è stato trasmesso venerdì sera.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.