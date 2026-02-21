Ascolti TV | Venerdì 20 Febbraio 2026

Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Cattiverie a domicilio segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti tv venerdì 20 febbraio: L’eredità, Io sono Farah, Pirati dei caraibiVenerdì 20 febbraio, L’eredità ha registrato il maggior numero di spettatori, attirando circa 3 milioni di persone su Rai 1.

Ascolti TV | Venerdì 6 Febbraio 2026Nella sera di ieri, venerdì 6 febbraio 2026, milioni di italiani hanno seguito la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina su Rai1.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono Farah; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 20 Febbraio, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di venerdì 20 febbraio 2026.

Ascolti tv ieri 20 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata venerdì 20 febbraio 2026. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta gare intrattiene spettatori pari al % Su ... mam-e.it

Ascolti tv 20 febbraio 2026: L’Eredità, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 20 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. L'Eredità contro Io sono Farah. Chi ha vinto? superguidatv.it

In attesa della super puntata in onda venerdì, #IoSonoFarah continua a volare negli ascolti: ieri ha raggiunto quasi 2,3 milioni di spettatori con uno share del 17,5%. Ma quanto amiamo questo cast Raccontatecelo nei commenti! - facebook.com facebook