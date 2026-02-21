Ascolti TV | Venerdì 20 Febbraio 2026

Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti  interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Io Sono Farah conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Cattiverie a domicilio segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Cucine da Incubo  ottiene.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti tv venerdì 20 febbraio: L’eredità, Io sono Farah, Pirati dei caraibiVenerdì 20 febbraio, L’eredità ha registrato il maggior numero di spettatori, attirando circa 3 milioni di persone su Rai 1.

Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata venerdì 20 febbraio 2026. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta gare intrattiene spettatori pari al %

