Ascolti TV | Venerdì 20 Febbraio 2026 Sfida tra Giganti dell’Eredità vince col 17.4% Io Sono Farah 15.1% ottimo il Pattinaggio su Ghiaccio 12.6%

Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti interessa 2.563.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.488.000 spettatori pari al 12.6% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar incolla davanti al video 1.008.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Cattiverie a domicilio segna 803.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.147.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 880.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 13 Febbraio 2026. Lo speciale di Affari Tuoi vince col 23.4%, Io Sono Farah al 14.6%, bene il Pattinaggio (11.1%)Venerdì 13 febbraio 2026, Affari Tuoi ha conquistato il primo posto in ascolti con il 23,4% di share, grazie alla sua puntata speciale.

Ascolti tv venerdì 20 febbraio: L’eredità, Io sono Farah, Pirati dei caraibiVenerdì 20 febbraio, L’eredità ha registrato il maggior numero di spettatori, attirando circa 3 milioni di persone su Rai 1.

Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L’Eredità e Io sono Farah, i dati di De Martino contro Gerry ScottiGli ascolti tv di venerdì 20 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andato in onda L’Eredità condotto da Marco Liorni, su Canale 5 gli episodi di Io sono Farah. fanpage.it

Ascolti tv ieri 20 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata venerdì 20 febbraio 2026. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta gare intrattiene spettatori pari al % Su ... mam-e.it

«Ecco perché abbiamo scelto di dare un'opportunità speciale a Io sono Farah, per sfidare l'emozionante avvio del Festival di Sanremo». Con queste parole, i vertici di Canale 5 annunciano una programmazione straordinaria per la soap turca che ha conquista - facebook.com facebook

