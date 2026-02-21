Ascoli trovate morte due persone vicino al cimitero

Ad Ascoli Piceno, due persone sono state trovate morte vicino al cimitero comunale, in un’area isolata. La scoperta è avvenuta questa mattina, lasciando la comunità sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo e capire se ci siano collegamenti con altri episodi recenti nella zona. La polizia sta raccogliendo testimonianze tra i residenti.

Mattinata di paura ad Ascoli Piceno, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone in un’area a ridosso del cimitero comunale. La scoperta è avvenuta nel quartiere Borgo Solestà, all’interno di una tenda allestita in una zona in lieve discesa verso il fiume Tronto, lungo una strada di accesso al camposanto. Le due vittime, un uomo e una donna, avrebbero un’età compresa tra i 30 e i 45 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’allarme sarebbe stato lanciato da un’altra persona che vive nella stessa area, dove nel tempo sono stati segnalati ripari di fortuna utilizzati da chi si trova in condizioni di grave difficoltà abitativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tre persone trovate morte dopo una telefonata al 112: i corpi erano in un'area boschivaUna telefonata al 112 ha portato i carabinieri a scoprire tre persone morte in un’area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina.

Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad AscoliDue giovani, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.