Arte e truffe | avvocato rinviato a giudizio 1M€ sparito tra falsi

Riccione, l’avvocato “investitore”: undici truffe nell’arte, un milione di euro in fumo. Un avvocato di Riccione, di 55 anni, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver perpetrato undici truffe ai danni dei propri clienti, promettendo investimenti nel mercato dell’arte che si sono rivelati inesistenti. L’uomo, attualmente sospeso dall’albo professionale, avrebbe sottratto ingenti somme di denaro agli investitori, tessendo una rete di inganni basata su falsi accordi e prospettando guadagni facili e rapidi su opere di artisti rinomati. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 18 maggio presso il Tribunale di Rimini, un passo cruciale per accertare le responsabilità dell’uomo e fare luce su una vicenda che ha leso la fiducia di numerosi risparmiatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

