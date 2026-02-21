Arte e truffe | avvocato rinviato a giudizio 1M€ sparito tra falsi
Un avvocato di Riccione, di 55 anni, ha subito un procedimento penale dopo aver sottratto un milione di euro ai clienti con false promesse di investimenti artistici. Le indagini hanno rivelato che l’avvocato ha organizzato undici truffe, spacciando opere d’arte inesistenti come sicure. La vicenda ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati, mentre i soldi scomparsi sono ancora oggetto di accertamenti. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione.
Riccione, l’avvocato “investitore”: undici truffe nell’arte, un milione di euro in fumo. Un avvocato di Riccione, di 55 anni, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver perpetrato undici truffe ai danni dei propri clienti, promettendo investimenti nel mercato dell’arte che si sono rivelati inesistenti. L’uomo, attualmente sospeso dall’albo professionale, avrebbe sottratto ingenti somme di denaro agli investitori, tessendo una rete di inganni basata su falsi accordi e prospettando guadagni facili e rapidi su opere di artisti rinomati. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 18 maggio presso il Tribunale di Rimini, un passo cruciale per accertare le responsabilità dell’uomo e fare luce su una vicenda che ha leso la fiducia di numerosi risparmiatori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rinviato per maltempo l'ultimo giorno di "Lanciano tra arte e gusto"
20 milioni di tasse non pagate tra Ferrari e Rolls-Royce: rinviato a giudizio il sindaco di Terni Stefano Bandecchi
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, deve affrontare un processo perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro di tasse, tra Ferrari e Rolls-Royce.
