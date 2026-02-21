Arriva San Sevaro al PalaPiccolo coach Lardo | Dobbiamo essere attenti e concentrati

San Severo si prepara a sfidare Juvecaserta al PalaPiccolo dopo aver vinto l’ultima partita, grazie a una buona prestazione difensiva. Coach Lardo insiste sulla necessità di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione, anche perché i casertani vogliono confermare il loro momento positivo. La squadra si esercita intensamente in vista di questa importante sfida, che promette di essere decisiva per la classifica. La palla a spicchi sta per tornare a rotolare sul parquet.

Si torna domani, domenica, al PalaPiccolo per la sfida tra la Paperdi Juvecaserta 2021 e l'Allianz Pazienza San Severo per una gara in cui i casertani puntano a dare continuità al successo ottenuto sul campo della Luiss Roma. I pugliesi, dal canto loro, sono galvanizzati dalla vittoria ottenuta sul filo di sirena nell'infrasettimanale grazie al canestro dell'ex bianconero Diego Lucas. Palla a due alle 18. "Affrontiamo una squadra che ormai non è una sorpresa - sottolinea coach Lino Lardo -; una squadra che gioca una pallacanestro aggressiva, veloce, piacevole, tra l'altro molto ben allenata da due anni da un allenatore esperto come Massimo Bernardi.