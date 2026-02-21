Arriva il Napoli l’Atalanta chiede a Samardzic un pomeriggio da numero 10
L’Atalanta chiede a Samardzic un pomeriggio da regista offensivo. La squadra bergamasca punta sul talento serbo per migliorare la fase offensiva e creare più occasioni per i propri attaccanti. Lazar Samardzic, arrivato da poco, ha già mostrato la sua versatilità e capacità di sbloccare le partite con inserimenti e passaggi precisi. La società desidera che il centrocampista si affermi come punto di riferimento nel settore avanzato. La partita contro il Napoli rappresenta un’occasione importante.
Pochi. Belli, ma comunque pochi. In quasi due anni in nerazzurro, Lazar Samardzic ha finora segnato 8 reti in 68 partite. Uno ogni 300 minuti in campo. Un bottino non così straordinario per un giocatore del suo talento, caratterizzato però dalla discontinuità di rendimento. Fantasista, da prendere o lasciare: l’Atalanta ha “preso”. E ha anche tenuto, visto che a gennaio la possibilità di vedere il serbo vestire un’altra maglia c’è stata e lui stesso lo ha confermato. Aggiungendo però che la sua volontà è sempre stata quella di restare, di imporsi. E quale miglior occasione di Atalanta-Napoli? Il classe 2002 spera di riuscire a strappare una maglia da titolare dopo la panchina di Dortmund e il mezzo tempo disputato nel passato weekend contro la Lazio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Samardzic croce e delizia dell’Atalanta. E quella maledizione del numero 10….Lazar Samardzic rappresenta una figura complessa nell’Atalanta, tra potenziale inespresso e difficoltà nel valorizzarsi sotto la maglia numero 10.
