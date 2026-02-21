Armi gioielli e soldi | 46enne torna in carcere

Giuliano Aronne, 46 anni, torna in carcere dopo essere stato trovato in possesso di un vasto inventario di armi, munizioni, gioielli e denaro contante. La procura di Grosseto ha infatti concluso le indagini preliminari e notificato l’avviso, evidenziando il dettaglio di un deposito nascosto in un magazzino nel centro storico. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia su attività illecite nella zona, che prosegue senza sosta.

MASSA MARITTIMA Un elenco minuzioso di armi, munizioni, gioielli e denaro contante. È questo il cuore dell’atto con cui la procura di Grosseto ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Giuliano Aronne, 46 anni. L’accusa è quella di furto aggravato in concorso. L’uomo - assistito legalmente dall’avvocato Sabrina Pollini - era in regime di semilibertà ed è così tornato in carcere. I fatti che gli contestano risalgono a novembre 2024. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe forzato la porta d’ingresso di un’abitazione e si sarebbe introdotto all’interno approfittando dell’assenza dei proprietari.🔗 Leggi su Lanazione.it

