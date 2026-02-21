Arianna Sighel | Bilancio positivo delle Olimpiadi Non pensavo nemmeno di guadagnare la finale A
Arianna Sighel ha ottenuto una finale olimpica nei 1500 metri, un risultato che ha sorpreso anche lei, considerando le aspettative di partenza. La gara si è rivelata emozionante, con sorpassi e momenti di tensione fino all’ultimo giro. La pattinatrice ha dichiarato di essere soddisfatta del suo percorso e di aver raggiunto un traguardo importante, anche se non si aspettava di arrivare così lontano. La sua performance ha acceso l’interesse degli appassionati italiani.
Finale olimpica per Arianna Sighel nei 1500 metri, arrivata dopo una serata sostanzialmente tutta ricca di brividi. E, alla fine dei conti, il bilancio per lei è positivo, al netto del fatto di non aver potuto realmente competere per una medaglia al Forum di Assago, in questo ultimo atto a sette che ha contrassegnato la chiusura del suo momento olimpico. Così la diretta interessata ai microfoni della Rai: " Bilancio positivo di quest'Olimpiade. Io non pensavo nemmeno di riuscire a guadagnare la finale A, perché obiettivamente le altre hanno un altro potenziale. Sapevo che la finale B era alla portata, perché era più o meno lo standard in Coppa del Mondo.
