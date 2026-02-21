Arianna Fontana che spavento! Brutta caduta nei quarti | riguarda il momento

Arianna Fontana ha avuto una brutta caduta durante la gara dei quarti agli Europei di Milano Cortina, causando grande preoccupazione. La sciatrice italiana è scivolata mentre affrontava la discesa, rischiando di farsi male seriamente. La caduta ha interrotto la sua corsa, lasciando gli appassionati increduli. Dopo l’incidente, è stata subito assistita dal personale medico, mentre i giudici hanno valutato le conseguenze. La situazione rimane sotto osservazione.

© Gazzetta.it - Arianna Fontana, che spavento! Brutta caduta nei quarti: riguarda il momento

Ecco tutto quello che è successo oggi, venerdì 20 febbraio, alle olimpiadi di Milano Cortina. Delusione Italia nello Short Track: Fontana e Sighel rispettivamente quinta e sesta. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.🔗 Leggi su Gazzetta.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: brutta caduta per Arianna Fontana, avanza ConfortolaArianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei quarti di finale dei 500 metriArianna Fontana si prepara a scendere in pista a Pechino, questa volta per i quarti di finale dei 500 metri di short track. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spavento per Arianna Fontana, stesa e dolorante dopo una caduta: ma è in semifinale dopo la ripetizione, rivedila; Arianna Fontana c’è, si riprende e va in finale in sicurezza nei 1500 metri femminili! Rivivila - Short Track video; Come sta Kamila Sellier, la pattinatrice ferita nella gara con Fontana; LIVE! Short track: Fontana e Arianna Sighel in finale! Attesa per la staffetta maschile. Cosa è successo ad Arianna Fontana: messa giù senza colpe, poi si ripete la gara!Grande caos nel sesto e ultimo quarto di finale dei 1500 metri femminili di short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it Arianna Fontana dopo Olimpiadi e Mondiali si ritira?/ Viaggio in primavera con il marito Anthony LobelloArianna Fontana spaventata dall'eventuale ritiro dopo i nptevoli traguardi raggiunti? Le rivelazioni della pattinatrice. ilsussidiario.net LEONESSE Legate dal nome… e da una grinta inesauribile! Arianna Fontana e Arianna Sighel chiudono la finale dei 1500 metri a un passo dal podio! Lo short track saluta i Giochi di #MilanoCortina2026 così: con due azzurre che ci fanno sognare fino x.com 1.500 m. Short Track: Arianna Fontana è in finale!!! #AriannaFontana - facebook.com facebook