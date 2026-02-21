‘Arìa di musica’ la residenza musicale dell’anno

Arezzo ha avviato “Arìa di musica”, una residenza musicale creata per sostenere i giovani talenti. La causa è il quarantesimo anniversario di Arezzo Wave Festival, celebrato con un nuovo progetto formativo. Il programma coinvolge artisti tra i 18 e i 35 anni e mira a offrire loro opportunità di crescita professionale. La residenza si svolge in una sede dedicata in città e prevede laboratori e incontri con esperti del settore.

© Lanazione.it - ‘Arìa di musica’, la residenza musicale dell’anno

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Al via ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo percorso di formazione promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana ideato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave Festival e dedicato ai giovani talenti della musica tra i 18 e i 35 anni. Un progetto pensato per accompagnare le nuove generazioni di musicisti in un’esperienza professionalizzante immersiva e completamente gratuita. La residenza si articolerà in 26 giornate di lavoro distribuite in quattro sessioni, tra febbraio e ottobre 2026, con il coinvolgimento di artisti e professionisti tra i più autorevoli della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo WaveLa Fondazione Arezzo Wave Italia apre le porte ai giovani artisti toscani con il bando ARIA DI MUSICA 2026. Leggi anche: Festività: la Scuola di musica Bonamici presenta il Calendario dell’Avvento musicale Rhiannon Giddens: Music of the American Underclass - What Really Made America Great Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I colori dell’aria, a Villa d’Almè la musica racconta l’arte: Protagonisti quattro sassofoni; Uno spazio a ’Mezz’aria’. Arte e musica abitano l’ex caserma Boldrini; Voci narranti e musica nell’aria: al Ghedini quarta edizione della rassegna domenicale per famiglie con bambini; Music for the Cure. Prende il via l’academy gratuita per under 35 Arìa di Musica, fra i docenti Elio, BigMama, Cristiano GodanoDa febbraio a ottobre: 4 sessioni, 26 giorni di lavoro con artisti e professionisti di primo piano. Selezionati i 18 artisti ... intoscana.it Wasabi Cafè. Black Coffee · You Turn Me On. Il mondo tra le mani. La musica nell’aria. UMOYA torna con una notte di vibrazioni profonde, connessioni vere e suoni che attraversano confini. Venerdì 20 febbraio Start ore 21:00 Music selection: @ale - facebook.com facebook